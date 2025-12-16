Ричмонд
Российский треш-блогер Дзугкоев получил тюремный срок в Таиланде за секс в пикапе

Известный российский треш-блогер Георгий Дзугкоев мог отправиться в тюрьму в Таиланде. По предварительным данным, его приговорили к нескольким годам лишения свободы, сообщает Mash Gor.

«Посадка» связана со скандальным видео, на котором он занимался сексом с проституткой в кузове пикапа в Таиланде.

Ситуация берёт начало от 25 сентября, когда в Сети появилось видео, на котором Дзугкоев занимался сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде. Инцидент сразу привлёк внимание местной полиции и общественности, что привело к задержанию треш-блогера. Позже на Дзугкоева обратили внимание и российские правоохранительные органы, начав проверку его прежнего контента, который неоднократно характеризовали как «нижний интернет».

