Российский треш-блогер Дзугкоев получил тюремный срок в Таиланде за секс в пикапе

Ситуация берёт начало от 25 сентября, когда в Сети появилось видео, на котором Дзугкоев занимался сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде. Инцидент сразу привлёк внимание местной полиции и общественности, что привело к задержанию треш-блогера. Позже на Дзугкоева обратили внимание и российские правоохранительные органы, начав проверку его прежнего контента, который неоднократно характеризовали как «нижний интернет».