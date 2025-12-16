Ричмонд
Голодавший месяц крокодил съел 16-летнюю девочку

В озере Виктория в Уганде крокодил проглотил 16-летнюю Намирембе Намириму, которая набирала воду. Об этом инциденте сообщило местное издание Daily Monitor.

Подросток приехала к семье на каникулы. В тот момент, что она зачерпывала воду из водоёма. Голодный хищник схватил её и утянул на дно. Очевидцы утверждали, что видели, как животное несколько раз показывалось на поверхности, не выпуская добычу из пасти.

Перед нападением хищник 30 дней не ел, заявили представители природоохранной службы в комментарии.

Поисковые операции по обнаружению тела не увенчались успехом. Не дали результата и проверки в районе, где, по словам местных рыбаков, крокодил часто скрывался со своим потомством.

Подобные случаи нападения крокодилов происходят и в других странах. В Индонезии рептилия напала на 47-летнего рабочего плантации масличных пальм Мухлиса Тентру, когда мужчина набирал воду для опрыскивателя. Его утащили в реку на глазах коллеги. Полиция и пожарно-спасательные подразделения незамедлительно начали поиски.

