Голодавший месяц крокодил съел 16-летнюю девочку

Подросток приехала к семье на каникулы. В тот момент, что она зачерпывала воду из водоёма. Голодный хищник схватил её и утянул на дно. Очевидцы утверждали, что видели, как животное несколько раз показывалось на поверхности, не выпуская добычу из пасти.