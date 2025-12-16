Мастер спорта по боксу из Омска Ахметов зверски избил жену в годовщину свадьбы

Призёр многочисленных российских турниров устроил скандал и нанёс побои супруге сразу после того, как она вернулась в квартиру от подруги. Поводом для агрессии стали беспочвенные обвинения спортсмена в супружеской неверности, которые он выкрикивал, не дав женщине даже опомниться.