Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастер спорта по боксу из Омска Ахметов зверски избил жену в годовщину свадьбы

Мастер спорта по боксу Азамат Ахметов избил свою жену Ажару в день их свадебной годовщины в Омске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Призёр многочисленных российских турниров устроил скандал и нанёс побои супруге сразу после того, как она вернулась в квартиру от подруги. Поводом для агрессии стали беспочвенные обвинения спортсмена в супружеской неверности, которые он выкрикивал, не дав женщине даже опомниться.

Пройти освидетельствование в медучреждении и уведомить о случившемся свекровь стало первыми шагами пострадавшей женщины. Ответной реакцией со стороны матери Азамата Ахметова, как стало известно, стали обвинения в адрес самой невестки.

В настоящее время Ажара прошла официальную процедуру снятия побоев и обратилась с заявлением в полицию. Её супруг, Азамат Ахметов, является титулованным боксёром, имеющим звание мастера спорта и ряд наград с серьёзных соревнований всероссийского уровня.

Ранее Life.ru сообщал, что в Уфе камера домофона сняла, как мать жестоко избила своего пятилетнего сына, разозлившись, что тот уронил бутылку пива. Возбуждено уголовное дело. Ребёнка поместили в соцучреждение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.