В Воронежской области ребёнок провалился под лёд на реке Усманке и утонул

В селе Бабяково Воронежской области ребёнок погиб на реке Усманке, провалившись под неокрепший лёд. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Источник: Life.ru

«Вечером 15 декабря в дежурную службу главного управления поступила информация о происшествии на реке Усманке в селе Бабяково. Мужчина, проходивший по другому берегу, услышал крики детей и сразу позвонил своему знакомому, который живёт рядом. Тот быстро приехал на место и с помощью верёвки спас мальчика. К сожалению, второй девятилетний ребёнок, который также был на льду, утонул», — говорится в сообщении.

Утром 16 декабря водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области извлекли из реки тело ребёнка. По информации пресс-службы, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на водоёмах, поскольку неокрепший лед представлял серьёзную опасность. Региональный следком инициировал уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Ранее страшная трагедия разыгралась на озере Щучье в Курганской области. Водитель, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, рискнул выехать на лёд, что обернулось гибелью. Автомобиль провалился под воду, но, к счастью, трое пассажиров смогли выбраться живыми.

