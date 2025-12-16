Ричмонд
Уничтожен четвёртый за день беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен ещё один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Источник: Life.ru

Это уже четвёртый за сегодня БПЛА, которым ВСУ пытаются атаковать российскую столицу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

