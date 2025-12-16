Уничтожен четвёртый за день беспилотник, летевший на Москву

Это уже четвёртый за сегодня БПЛА, которым ВСУ пытаются атаковать российскую столицу.
Уничтожен ещё один беспилотник ВСУ, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
