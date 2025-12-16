Ричмонд
В разных районах Петербурга нашли тела двух младенцев

В Санкт-Петербурге в один день были обнаружены тела двух двухмесячных младенцев без признаков насильственной смерти. Трагедии произошли в разных районах города, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Северной столице.

Источник: Life.ru

«15 декабря текущего года в квартирах, расположенных на улице Богайчука посёлка Металлострой Колпинского района и на проспекте Солидарности в Невском районе, обнаружены тела 2-х месячных младенцев без признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка, правоохранители восстанавливают детали происшествия.

А ранее труп младенца нашли в промзоне Сергиева Посада. Сотрудник комплекса заметил бездыханное тело на территории комплекса в зоне переработки отходов.

