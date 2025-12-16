В Башкирии более двухсот баранов провалились под лёд из-за пастуха

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники Минэкологии, которые занимаются извлечением тел животных. Местные жители обеспокоены, что если туши не убрать, весной вода может уйти в реку Белую. Это не первый случай с этим пастухом — ранее его уже привлекали к ответственности за самовольный выгул скота на том же озере.