В Башкирии более двухсот баранов провалились под лёд из-за пастуха

В Бирском районе Башкирии произошла трагедия: более двухсот баранов провалились под лёд озера Усеть. Пастух, гнавший стадо через водоём возле хутора Луч, не учёл, что лёд оказался недостаточно прочным. Почти все животные погибли от холода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Источник: Life.ru

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники Минэкологии, которые занимаются извлечением тел животных. Местные жители обеспокоены, что если туши не убрать, весной вода может уйти в реку Белую. Это не первый случай с этим пастухом — ранее его уже привлекали к ответственности за самовольный выгул скота на том же озере.

Ранее в Вологодской области насмерть замёрзли четыре пастуха, пятый пропал. В тот день начался сильный буран и они, испугавшись за скот, отправились его искать. Местные жители уточнили, что метель была сильной: скорость ветра достигала 29 метров в секунду, видимость почти полностью отсутствовала.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.