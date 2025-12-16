Стала известна причина массового ДТП в Тюменской области, в котором погиб человек

На 335‑м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском округе произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля и четырех грузовиков. Причиной аварии стал выезд одной из машин на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс‑служба госавтоинспекции по Тюменской области.