Стала известна причина массового ДТП в Тюменской области, в котором погиб человек

Выезд на встречную полосу стал причиной массового ДТП.
На 335‑м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском округе произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля и четырех грузовиков. Причиной аварии стал выезд одной из машин на полосу встречного движения. Об этом сообщила пресс‑служба госавтоинспекции по Тюменской области.
«По предварительным данным, 51‑летний водитель “Форда” выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем “ДАФ”, который затем отбросило на другие грузовики. 48‑летний водитель большегруза “ДАФ”, житель Республики Казахстан, погиб. Водитель “Форда” доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — сказано в telegram‑канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что движение по трассе Р‑402 (Тюмень — Омск) полностью перекрыто в Абатском районе из ‑за ДТП большегрузами. Объехать закрытый участок можно через деревню Тушнолобово, движение на месте регулируют инспекторы.