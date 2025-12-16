Ричмонд
Несколько автомобилей столкнулись на 84-м километре внутренней стороны МКАД

По словам представителей ведомства, на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение затруднено на один километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне «Газель» врезалась в две машины, остановившиеся из-за ДТП на внешней стороне 14 километра МКАД. В результате столкновения скончался водитель грузового автомобиля.

Ранее стало известно о ДТП на проспекте Победы в подмосковном Ступино. Там столкнулись две легковушки. За рулем одной из них находилась женщина, в салоне этого же автомобиля были подростки.