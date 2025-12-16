Движение на трассе М-4 «Дон» под Ростовом частично открыли после смертельного ДТП

Авария произошла там же 16 декабря в 18:20. По предварительным данным Управления ГАИ по Донскому региону, водитель грузовика «Скания» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель». Водитель микроавтобуса погиб на месте.