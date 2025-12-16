Ричмонд
Движение на трассе М-4 «Дон» под Ростовом частично открыли после смертельного ДТП

После смертельного ДТП на 957 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области транспорт пустили по одной полосе.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом частично открыли движение на трассе М-4 «Дон» после смертельного ДТП с фурой и «Газелью». Об этом сообщают в ГК «Автодор».

— Движение на 957-м километре трассы в сторону Москвы запустили по одной полосе, — информация об этом поступила в 20:30. Ранее этот участок был полностью перекрыт.

Авария произошла там же 16 декабря в 18:20. По предварительным данным Управления ГАИ по Донскому региону, водитель грузовика «Скания» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель». Водитель микроавтобуса погиб на месте.

Пока движение восстанавливается, водителям предлагают альтернативные маршруты. Основной объезд был организован через 961-й километр трассы у поселка Молодежный. Далее путь лежал через города Зверево и Гуково, поселки Углеродовский и Волченский, а также по улично-дорожной сети Каменска-Шахтинского.

Также для разгрузки трассы работали съезды на 944-м и 965-м километрах М-4 «Дон» на региональные дороги.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

