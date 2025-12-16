Силы ПВО перехватили 10 украинских БПЛА над регионами РФ за четыре часа

Российские системы противовоздушной обороны в течение четырех часов нейтрализовали 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, 16 декабря с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали 10 БПЛА самолетного типа.
Известно, что шесть аппаратов уничтожили над Брянской областью, три — над Тверской и один — над Орловской областью.
Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА.
