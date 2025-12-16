Ричмонд
Силы ПВО перехватили 10 украинских БПЛА над регионами РФ за четыре часа

Над территорией Брянской области сбили шесть дронов.

Источник: Аргументы и факты

Российские системы противовоздушной обороны в течение четырех часов нейтрализовали 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, 16 декабря с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали 10 БПЛА самолетного типа.

Известно, что шесть аппаратов уничтожили над Брянской областью, три — над Тверской и один — над Орловской областью.

Ранее сообщалось, что над регионами России за ночь сбили 83 украинских БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше