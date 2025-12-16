Знакомые раскрыли подробности о семье девятиклассника, который напал на школу в Одинцово

Знакомые рассказали, что семья девятиклассника, который напал на школу в Одинцово, была небогатой. Об этом пишет KP.RU.
Как выяснилось, успеваемость школьника скатилась до уровня «двойка-тройка», он регулярно прогуливал уроки и практически разорвал все связи с одноклассниками.
«Он жил в пятиэтажках в поселке Горки-2 — ему пять минут от подъезда до школы идти. Семья небогатая, хотя мажоров у нас в школе хватает. До конца восьмого класса подросток вроде в коллективе был, со всеми общался, но ни в какую конкретно компанию не входил. А в этом учебном году его как подменили», — рассказали ученики Успенской СОШ.
Напомним, что 16 декабря девятиклассник, придя в Успенскую школу, направился в туалет, чтобы надеть обмундирование и взять кинжал. После этого он атаковал школьного охранника перцовым баллончиком и ножом при детях, а затем догнал и убил одного из убегающих четвероклассников.