Знакомые раскрыли подробности о семье девятиклассника, который напал на школу в Одинцово

KP.RU: напавший на школу в Одинцово девятиклассник был из небогатой семьи.

Источник: Комсомольская правда

Знакомые рассказали, что семья девятиклассника, который напал на школу в Одинцово, была небогатой. Об этом пишет KP.RU.

Как выяснилось, успеваемость школьника скатилась до уровня «двойка-тройка», он регулярно прогуливал уроки и практически разорвал все связи с одноклассниками.

«Он жил в пятиэтажках в поселке Горки-2 — ему пять минут от подъезда до школы идти. Семья небогатая, хотя мажоров у нас в школе хватает. До конца восьмого класса подросток вроде в коллективе был, со всеми общался, но ни в какую конкретно компанию не входил. А в этом учебном году его как подменили», — рассказали ученики Успенской СОШ.

Напомним, что 16 декабря девятиклассник, придя в Успенскую школу, направился в туалет, чтобы надеть обмундирование и взять кинжал. После этого он атаковал школьного охранника перцовым баллончиком и ножом при детях, а затем догнал и убил одного из убегающих четвероклассников.