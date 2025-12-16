Знакомые раскрыли подробности о семье девятиклассника, который напал на школу в Одинцово

«Он жил в пятиэтажках в поселке Горки-2 — ему пять минут от подъезда до школы идти. Семья небогатая, хотя мажоров у нас в школе хватает. До конца восьмого класса подросток вроде в коллективе был, со всеми общался, но ни в какую конкретно компанию не входил. А в этом учебном году его как подменили», — рассказали ученики Успенской СОШ.