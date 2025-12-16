Прокуратура Кишинёва сообщила о вынесении приговора 19-летней девушке.
Согласно материалам дела, обвиняемая связывалась с потенциальными жертвами и представлялась сотрудницей полиции. Мошенница сообщала доверчивым гражданам о том, что их родственник якобы попал в ДТП за границей. Жертв убеждали заплатить крупные суммы, чтобы избежать уголовного преследования. В одном из подобных случаев мошенница выманила 15 000 евро, а затем — ещё 8 000 долларов.
Суд сектора Буюканы приговорил обвиняемую к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в женской тюрьме полузакрытого типа.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).
Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.
«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).
Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.
В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).