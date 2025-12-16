В Молдове участницу схемы «ваш родственник попал в ДТП» отправили за решетку на 4 года: Она выманила у жертв более 20 тысяч евро

Согласно материалам дела, обвиняемая связывалась с потенциальными жертвами и представлялась сотрудницей полиции. Мошенница сообщала доверчивым гражданам о том, что их родственник якобы попал в ДТП за границей. Жертв убеждали заплатить крупные суммы, чтобы избежать уголовного преследования. В одном из подобных случаев мошенница выманила 15 000 евро, а затем — ещё 8 000 долларов.