Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове участницу схемы «ваш родственник попал в ДТП» отправили за решетку на 4 года: Она выманила у жертв более 20 тысяч евро

Обвиняемая связывалась с потенциальными жертвами и представлялась сотрудницей полиции.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кишинёва сообщила о вынесении приговора 19-летней девушке.

Согласно материалам дела, обвиняемая связывалась с потенциальными жертвами и представлялась сотрудницей полиции. Мошенница сообщала доверчивым гражданам о том, что их родственник якобы попал в ДТП за границей. Жертв убеждали заплатить крупные суммы, чтобы избежать уголовного преследования. В одном из подобных случаев мошенница выманила 15 000 евро, а затем — ещё 8 000 долларов.

Суд сектора Буюканы приговорил обвиняемую к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в женской тюрьме полузакрытого типа.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).

Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.

«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).

Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.

В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).