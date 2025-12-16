В Кургане водитель легковушки врезался автобус и ушел по делам. Фото

В Кургане столкнулись автобус и легковушка.
В Кургане легковой автомобиль врезался в автобус, после чего водитель легковушки сразу ушел с места ДТП по делам. Об аварии и поведении водителя, которого сейчас ищут, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Не, ну, а че, бахнул КАВЗ, ну и пошел по своим делам. Вызвали им Госавтоинспекцию на место, сотрудники молниеносно приехали. Ищут водителя с ВАЗ-2105», — сообщается в группе «АваркомКурган» в соцсети «ВКонтакте».
У автобуса маршрута № 99 в результате ДТП оказалась повреждена передняя часть слева. У легкового авто — значительные повреждения боковой части. Редакция направила запрос в Госавтоинспекцию для уточнения обстоятельств аварии. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП с участием общественного транспорта. В начале декабря водитель автобуса насмерть сбил пешехода, который шел через дорогу вне пешеходного перехода.