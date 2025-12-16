Бывшего главу Цимлянского района Ростовской области будут судить за халатность

— Как установили следователи, в ноябре 2023 года мужчина, занимая пост главы администрации Цимлянского городского поселения, утвердил документы для проведения аукциона. Торги касались работ по содержанию дорог и тротуаров. При этом начальную максимальную цену контракта рассчитали по недействующему нормативу затрат, — прокомментировали в ростовском следкоме.