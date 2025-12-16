Бывшего главу Цимлянского района Ростовской области будут судить за халатность

В Ростовской области перед судом предстанет бывший глава Цимлянского района. Как сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону, его обвиняют в халатности.
Расследование по делу завершил следственный отдел по городу Волгодонск. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
— Как установили следователи, в ноябре 2023 года мужчина, занимая пост главы администрации Цимлянского городского поселения, утвердил документы для проведения аукциона. Торги касались работ по содержанию дорог и тротуаров. При этом начальную максимальную цену контракта рассчитали по недействующему нормативу затрат, — прокомментировали в ростовском следкоме.
Эти действия привели к проведению аукциона и заключению муниципального контракта по заведомо завышенной стоимости. В результате бюджету поселения был причинен существенный ущерб, превышающий 2 миллиона рублей.
— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено на рассмотрение в суд.
Если вину обвиняемого признают, ему грозит наказание — до года исправительных работ или до трех месяцев ареста, а также штраф.
