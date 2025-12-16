Уфимский «Салават Юлаев» не смог одолеть «Ак Барс» в «Зеленом дерби»

Казанцы начали матч активно и быстро открыли счет. Однако уфимцы почти сразу сравняли результат усилиями Дениса Яна. Частые удаления у гостей позволили «Салавату» надолго закрепиться в атаке и даже сыграть в формате «5 на 3», но пробить вратаря не получилось. «Ак Барс», отыграв одно из меньшинств, снова вышел вперед и быстро увеличил отрыв.