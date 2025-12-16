Уфимский «Салават Юлаев» не смог одолеть «Ак Барс» в «Зеленом дерби»

Уфимский ХК «Салават Юлаев» потерпели поражение в матче с «Ак Барсом».
Казанцы начали матч активно и быстро открыли счет. Однако уфимцы почти сразу сравняли результат усилиями Дениса Яна. Частые удаления у гостей позволили «Салавату» надолго закрепиться в атаке и даже сыграть в формате «5 на 3», но пробить вратаря не получилось. «Ак Барс», отыграв одно из меньшинств, снова вышел вперед и быстро увеличил отрыв.
В начале второго периода в воротах уфимцев появился Илья Коновалов. Хозяева продолжали играть в большинстве, создавая хорошие моменты, но голкипер гостей был надежен. Казанцы забили еще раз. «Салават» все же сумел реализовать свое численное преимущество и Девин Броссо точно завершил атаку.
В третьем периоде уфимцы не смогли забить в большинстве, а казанцы, отыграв штраф, сами отправили шайбу в сетку. Ближе к концу матча, играя в меньшинстве, «Салават» сократил отрыв благодаря голу Артема Горшкова. Но почти сразу «Ак Барс» установил окончательный счет, ответив голом через 35 секунд.
