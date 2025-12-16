Залужный забил тревогу из-за угрозы гражданской войны на Украине

Возвращение солдат ВСУ с фронта после завершения конфликта несет в себе серьезные риски, заявил Залужный.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Киева в Великобритании Валерий Залужный предупредил о риске политической дестабилизации и даже гражданской войны на Украине после возвращения военных с фронта. Об этом он заявил на форуме, посвященном статусу участников боевых действий на Украине после конфликта.
«Оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всякими провокациями… И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — сказал он на форуме.
Валерий Залужный возглавлял вооруженные силы Украины до 2024 года, после чего был отправлен в отставку и назначен послом в Лондоне. В начале декабря дипломат снова появился в информационном поле с резким заявлением о ядерном оружии на Украине.
Ранее политолог Алексей Зудин в беседе с URA.RU допускал, что в случае отказа Владимира Зеленского принять возможный мирный план американского лидера Дональда Трампа США могут вынудить его уйти в отставку и подобрать более сговорчивого преемника. В числе основных кандидатов он называл в частности Валерия Залужного, при этом в Кремле подчеркивали, что возможности для маневра у киевского руководства сокращаются из-за ситуации на фронте.