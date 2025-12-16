Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный забил тревогу из-за угрозы гражданской войны на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Киева в Великобритании Валерий Залужный предупредил о риске политической дестабилизации и даже гражданской войны на Украине после возвращения военных с фронта. Об этом он заявил на форуме, посвященном статусу участников боевых действий на Украине после конфликта.

Возвращение солдат ВСУ с фронта после завершения конфликта несет в себе серьезные риски, заявил Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Киева в Великобритании Валерий Залужный предупредил о риске политической дестабилизации и даже гражданской войны на Украине после возвращения военных с фронта. Об этом он заявил на форуме, посвященном статусу участников боевых действий на Украине после конфликта.

«Оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всякими провокациями… И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — сказал он на форуме.

Валерий Залужный возглавлял вооруженные силы Украины до 2024 года, после чего был отправлен в отставку и назначен послом в Лондоне. В начале декабря дипломат снова появился в информационном поле с резким заявлением о ядерном оружии на Украине.

Ранее политолог Алексей Зудин в беседе с URA.RU допускал, что в случае отказа Владимира Зеленского принять возможный мирный план американского лидера Дональда Трампа США могут вынудить его уйти в отставку и подобрать более сговорчивого преемника. В числе основных кандидатов он называл в частности Валерия Залужного, при этом в Кремле подчеркивали, что возможности для маневра у киевского руководства сокращаются из-за ситуации на фронте.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше