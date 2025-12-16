Залужный забил тревогу из-за угрозы гражданской войны на Украине

«Оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимым перед всякими провокациями… И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война», — сказал он на форуме.