Свыше 900 человек эвакуировали из ТРЦ «Миля» в Жулебине из-за угрозы взрыва

До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.