Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 900 человек эвакуировали из ТРЦ «Миля» в Жулебине из-за угрозы взрыва

Свыше 900 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Миля» в районе Выхино-Жулебино. Администрация получила письмо с угрозами взрыва. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Свыше 900 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Миля» в районе Выхино-Жулебино. Администрация получила письмо с угрозами взрыва. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Задымление 17 ноября также произошло на улице Красина в подмосковных Мытищах. Пожар разгорелся на территории храма около ТЦ XL Outlet.

В подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление.

До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.