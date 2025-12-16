Свыше 900 человек эвакуировали из ТРЦ «Миля» в Жулебине из-за угрозы взрыва

Свыше 900 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Миля» в районе Выхино-Жулебино. Администрация получила письмо с угрозами взрыва. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Задымление 17 ноября также произошло на улице Красина в подмосковных Мытищах. Пожар разгорелся на территории храма около ТЦ XL Outlet.
В подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление.
До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.