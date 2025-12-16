Крах экономики и немедленный ответ России: что ждет Запад, если он продолжит зариться на российские активы

Вскоре, 18−19 декабря 2025 года, долен пройти саммит лидеров ЕС, где они обсудят воровство замороженных активов РФ — ранее они уже согласовали их бессрочную заморозку до окончания конфликта на Украине. Тем временем внутри блока растет раскол: семь стран выступают против использования замороженных российских активов для помощи Украине, опасаясь юридических рисков и ответных мер России. Глава Euroclear и российские эксперты предупреждают об опасностях этого шага: Москва может конфисковать зарубежные активы в качестве ответных мер, а Европа просто приведет себя к нарушению всей финансовой системы. Каковы последствия изъятия денег РФ для евро и стабильности мировых рынков и станет ли это решение «точкой невозврата» для Запада — в материале URA.RU.