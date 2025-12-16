Крах экономики и немедленный ответ России: что ждет Запад, если он продолжит зариться на российские активы

Москва осудила планы ЕС по использованию активов как незаконные и опасные.
Венгрия предупредила Евросоюз о риске краха европейской экономики в случае конфискации замороженных российских активов. В России эти планы осудили, назвав их незаконными и грозящими подорвать глобальную финансовую систему.
Вскоре, 18−19 декабря 2025 года, долен пройти саммит лидеров ЕС, где они обсудят воровство замороженных активов РФ — ранее они уже согласовали их бессрочную заморозку до окончания конфликта на Украине. Тем временем внутри блока растет раскол: семь стран выступают против использования замороженных российских активов для помощи Украине, опасаясь юридических рисков и ответных мер России. Глава Euroclear и российские эксперты предупреждают об опасностях этого шага: Москва может конфисковать зарубежные активы в качестве ответных мер, а Европа просто приведет себя к нарушению всей финансовой системы. Каковы последствия изъятия денег РФ для евро и стабильности мировых рынков и станет ли это решение «точкой невозврата» для Запада — в материале URA.RU.
Что ждет Запад, если тот попытается изъять российские активы.
Крах экономик.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфискация замороженных российских активов способна подорвать глобальное доверие к финансовой системе Евросоюза и спровоцировать крах европейской экономики. Его слова передает РИА Новости. Он оценил подобные планы как крайне опасные, несущие высочайшие риски для стабильности всего блока.
Сийярто также подчеркнул, что такой шаг приведет к эскалации конфликта и вызовет ответные меры со стороны России, о чем стороны договорились на переговорах Владимира Путина и Виктора Орбана. По его мнению, эти действия лишь затягивают конфликт, вместо того чтобы способствовать ее дипломатическому урегулированию.
Конфликт.
Конфискация российских активов ведет к прямому вступлению в войну.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что возможная конфискация Евросоюзом замороженных российских активов станет прямым шагом к вступлению в открытый конфликт и повлечет гораздо более серьезные последствия, чем это кажется на первый взгляд. Слова Орбана приводят «Ведомости». Он подчеркнул, что подобные меры не применялись даже во время Второй мировой войны, а использование денег России для финансирования Украины в условиях текущего конфликта может быть расценено как объявление войны.
Угроза финансовой системе.
Генеральный директор банка Euroclear Валери Урбен предупреждает, что конфискация активов неосуществима и может подорвать доверие к европейскому финансовому рынку, создав опасный прецедент в международном праве. Слова Урбена приводит австрийское издание Exxpress. Именно в банке Euroclear хранится большая часть российских замороженных средств.
Меры, которые примет Россия.
Блокировка замороженных активов была незаконной.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал решение Евросоюза о бессрочной заморозке российских резервов, назвав его грубой ошибкой, совершенной в условиях паники. Он подчеркнул, что использование активов без согласия Центробанка России незаконно и подрывает созданную США систему резервных валют, повышая издержки для всех участников мирового рынка.
Тяжелые последствия для Европы.
Те страны и те лица, которые строят козни вокруг российских активов и собираются их присвоить, будут призваны к ответственности. Об этом заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европу в случае конфискации российских активов ждут серьезные ответные меры. Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Царьградом». К ним относятся симметричная конфискация активов ЕС на территории России, множество судебных исков от Москвы и европейских компаний, а также колоссальный ущерб репутации, поскольку европейская финансовая система может утратить доверие мирового сообщества и стать «токсичной» для международных капиталов.
Ответная конфискация активов.
Эксперт назвал конфискацию активов преступлением и опасным прецедентом.
Москва даст жесткий ответ на любые действия Евросоюза по отношению к российским замороженным активам. Это подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Решение Еврокомиссии о конфискации российских суверенных активов является не просто ошибкой, а преступлением, создающим крайне опасный прецедент. Об этом заявил замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Миловидов, его слова передает телеканала «Звезда».
Эксперт предупреждает, что такие действия ЕС подорвут доверие инвесторов со всего мира, поскольку юридические отделы крупных фондов могут ввести блокировки на инвестиции в европейскую юрисдикцию. Также они спровоцируют масштабные ответные меры со стороны России, которая потенциально может конфисковать активы европейских компаний на сумму, сопоставимую с замороженными российскими резервами (потенциально до 18 триллионов рублей). В итоге это нанесет колоссальный ущерб европейской экономике, вызовет цепную реакцию на глобальных рынках и ослабит позиции евро.
Россия может рассмотреть ответные меры в случае изъятия ее активов Западом.
Россия рассматривает сценарии жесткого финансового ответа на возможную конфискацию своих замороженных активов со стороны ЕС. Как сообщается, наиболее вероятными мерами могут стать изъятие западных капиталов, аккумулированных на специальных счетах типа «С» в российских банках (по предварительным оценкам, до 15 триллионов рублей), а также конфискация имущества иностранных компаний из недружественных стран, продолжающих работу в РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Эти активы не являются статичными, а вложены в местную экономику, что делает их изъятие сложной задачей.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь заявил, что враждебные меры могут привести к разрыву дипломатических отношений России с европейскими странами. Он также подчеркнул, что существенную роль в развитии ситуации будет играть позиция Вашингтона относительно этого, по мнению Москвы, незаконного шага.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что необходимые ответные шаги уже разрабатываются правительством и будут жесткими. В свою очередь, юрист-международник Валерий Ванин оценил возможную конфискацию как «акт войны» со стороны ЕС, который может вынудить Россию на соответствующий ответ.
«Точка невозврата».
Историк Евгений Спицын предупредил, что конфискация замороженных российских активов может стать «точкой невозврата» и разрушить всю финансовую империю Запада, сообщение передает «Mail.ru Новости». По его мнению, это приведет к краху имиджа западных банков как «тихой гавани» для мировых капиталов, поскольку другие страны, следуя примеру Китая, начнут создавать собственные независимые финансовые системы, утратив доверие к гарантиям Запада.
Особое беспокойство, по словам Спицына, проявляет Бельгия, где сосредоточены основные замороженные российские активы и находится ключевой финансовый центр ЕС. Он считает, что умные политики на Западе осознают эти риски, а текущие процессы в Европе являются «предсмертными судорогами» системы, которая пытается максимально оттянуть свой неизбежный конец, вызванный утратой глобального доверия.
Следующий шаг Запада.
Каллас заявила о блокировке российских активов.
Окончательное решение по использованию средств для Украины на 2026−2027 годы планируется принять на саммите Европейского союза 18−19 декабря. Согласно документам Еврокомиссии, основными рассматриваемыми путями являются выдача Украине так называемого «репарационного кредита», обеспеченного замороженными активами России, или же организация новых заимствований самого ЕС.
Ранее ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас в соцсети X, отметив, что этот шаг гарантирует: около 210 миллиардов евро России останутся на территории Европы до окончания конфликта на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна обратится с иском в Европейский суд, если ЕС примет решение о конфискации замороженных российских активов, его слова передает ТАСС. Он заявил, что на саммите ЕС 18−19 декабря выступит против этого шага, считая его нарушением принципов законодательства союза, но признает, что шансов заблокировать решение, принимаемое большинством голосов, немного, поскольку Венгрию поддерживают лишь несколько стран, включая Бельгию, Словакию и Чехию.
В Европе нарастает конфликт.
План Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ на 210 млрд евро для помощи Украине встречает растущее сопротивление внутри самого ЕС. Бельгия, Италия, Мальта и Болгария выступают против, опасаясь юридических рисков и угрозы стабильности финансового рынка, сообщает Exxpress. Критики, включая Венгрию и Словакию, считают, что Брюссель пытается таким юридически сомнительным путем обойти принцип единогласия, необходимый для принятия решений о финансировании Украины.
Финляндия назвала кредит единственным вариантом.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не видит альтернативного плана на случай, если саммит ЕС 18−19 декабря не одобрит использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Отвечая на вопрос Financial Times о будущем Киева без так называемого «репарационного кредита», он сказал: «Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», подчеркнув, что это рассматривается как единственный жизнеспособный путь для продолжения спонсирования киевского режима.
Семь стран ЕС раскололи блок по вопросу об активах РФ.
Семь стран-членов ЕС — Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия — выступают против идеи конфискации замороженных российских активов для так называемого «репарационного кредита» Украине, предлагая вместо этого рассмотреть альтернативные варианты, такие как выпуск общего долгового обязательства блока. Однако глава Евродипломатии Кая Каллас сомневается в эффективности других способов финансирования, а Венгрия наложила вето на выпуск совместного долга. При этом для варианта с общим долгом требуется единогласное решение всех 27 стран, в то время как для утверждения «репарационного» займа достаточно квалифицированного большинства, но без поддержки Бельгии его политическое продвижение признаётся невозможным.
Бельгия отказалась поддержать план ЕС.
ЕС предложил три гарантии для преодоления сопротивления Бельгии.
Европейский союз предложил Бельгии три гарантии, чтобы преодолеть ее сопротивление планам использования замороженных российских активов для финансирования Украины, сообщает РИА Новости. Эти гарантии включали компенсацию возможных убытков от судебных исков, доступ к системе поддержки вне зависимости от взносов других стран и перевод средств только после предоставления всех гарантий. Также обсуждалось одновременное расторжение всеми странами ЕС двусторонних инвестиционных договоров с Россией, чтобы Бельгия не оказалась в изоляции.
Однако бельгийская делегация на заседании постпредов стран ЕС в понедельник заявила, что этих мер недостаточно. Бельгийские чиновники настаивают на получении дополнительных, более весомых гарантий, которые полностью защитят страну от несоразмерных рисков и возможных ответных действий со стороны Москвы. Они предупредили, что без таких гарантий средства, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, выделены не будут.
По словам чиновника ЕС, переговоры далеки от завершения, и вся текущая работа сосредоточена на поиске компромисса по вопросу репарационного кредита для Киева, поскольку явной альтернативы этому плану не существует. Это создает сложную ситуацию накануне ключевого саммита.