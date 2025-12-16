Росавиация заявила о серьезном инциденте с самолетом под Красноярском

Самолет DHC-6 выкатился за пределы полосы при посадке, заявили в Росавиации.
В аэропорту села Туруханск Красноярского края турбовинтовой самолет DHC-6 Twin Otter Series 400 авиакомпании «Арт Авиа» при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел 16 декабря около 16:00 мск. Специалисты Росавиации отнесли случившееся к категории серьезных авиационных инцидентов. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Сегодня около 16:00 МСК (20:00 по времени Красноярска) при посадке в аэропорту села Туруханск за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился турбовинтовой самолет для местных воздушных линий DHC-6 Twin Otter Series 400 авиакомпании “Арт Авиа”», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились только два пилота. Экипаж не пострадал. Уже к 18:24 мск (22:24 по местному времени) самолет отбуксировали на стоянку аэродрома, после чего взлетно-посадочную полосу освободили для работы в штатном режиме.
Ранее Росавиация уже фиксировала подобные случаи: так, экстренную посадку в Домодедово совершил самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Москва — Пхукет, из-за возгорания двигателя. Тогда происшествие также отнесли к категории авиационного инцидента, никто из 412 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал, а авиакомпании пришлось скорректировать расписание рейсов.