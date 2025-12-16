Соседи описали подростка, который напал на ребенка в школе Одинцово

Соседка подростка рассказала, что юноша производил впечатление обычного и спокойного парня. Она отметила, что другие местные ребята нередко попадали в неприятные ситуации, а о нем ничего подобного не слышали. Женщина добавила, что его редко видели поздно вечером на улице, поэтому инцидент стал для них неожиданностью. Она подчеркнула, что в поселке все знают друг друга, и если бы существовали тревожные сигналы, их бы непременно заметили.