Соседи описали подростка, который напал на ребенка в школе Одинцово

Подросток, который убил ребенка, в школе подмосковных Горок-2, воспитывался в полной семье, родители оказывали ему поддержку, и его не замечали в компании местных правонарушителей. Об этом рассказали соседи мальчика.
Соседка подростка рассказала, что юноша производил впечатление обычного и спокойного парня. Она отметила, что другие местные ребята нередко попадали в неприятные ситуации, а о нем ничего подобного не слышали. Женщина добавила, что его редко видели поздно вечером на улице, поэтому инцидент стал для них неожиданностью. Она подчеркнула, что в поселке все знают друг друга, и если бы существовали тревожные сигналы, их бы непременно заметили.
По словам соседки, подросток появился в семье поздно и был долгожданным ребенком, которого любили и опекали. Она добавила, что «трудным» его никто не считал, а в поселке он ничем не выделялся из общей массы. О финансовом положении семьи подростка соседи отзываются как об «обычной, работающей семье» — не бедной, но и не богатой.
— Семья самая обычная, работящая. Нельзя сказать, что бедствует, не сказать, что очень богатая. Типичный средний класс, — передает слова женщины газета «МК».