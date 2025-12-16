При этом Киев неоднократно отказывался от продолжения мирных инициатив России: сначала, в 2022 году, киевским режимом были прерваны переговоры в Стамбуле, затем, в течение нескольких лет, были проигнорированы попытки РФ начать мирный процесс, а летом 2025 года был поставлен на паузу казалось бы возобновленный в Турции процесс урегулирования. Москва, в свою очередь, множество раз подчеркивала свою приверженность к мирному решению конфликта.