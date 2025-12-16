В МИД РФ заявили о скором урегулировании украинского кризиса: главное об СВО 16 декабря

Россия желает долгосрочного мира на Украине, а не перемирия для передышки ВСУ, заявил Песков.
Стороны конфликта на Украине близки к решению кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Украинский президент Владимир Зеленский отметил интенсивность переговоров, США и Европа пообещали Киеву гарантии безопасности, а Россия настаивает на неприемлемости европейского участия в урегулировании конфликта и подчеркивает свое стремление к долгосрочному миру. Тем временем российская армия продвигается на поле боя, освобождая новые населенные пункты. Подробнее о ходе спецоперации и переговоров по завершению конфликта — в материале URA.RU.
В МИД РФ заявили о приближении к решению кризиса.
Стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. «Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса», — отметил он.
Зеленский сделал заявление о переговорах.
Зеленский предположил, что следующие переговоры пройдут в США.
Текущие переговоры об урегулировании вокруг Украины являются самыми интенсивными с начала конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Его слова прозвучали после пятичасовых переговоров в Берлине с участием спецпосланника США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее сообщал о прогрессе на этих встречах.
При этом Киев неоднократно отказывался от продолжения мирных инициатив России: сначала, в 2022 году, киевским режимом были прерваны переговоры в Стамбуле, затем, в течение нескольких лет, были проигнорированы попытки РФ начать мирный процесс, а летом 2025 года был поставлен на паузу казалось бы возобновленный в Турции процесс урегулирования. Москва, в свою очередь, множество раз подчеркивала свою приверженность к мирному решению конфликта.
Зеленский также допустил, что украинская и американская переговорные команды могут встретиться в США уже в конце недели. После этого, по его словам, можно будет рассматривать возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Вашингтон предлагает гарантии безопасности для Киева.
США якобы предложили Украине временные гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО. Об этом сообщили иностранные СМИ со ссылкой на американских чиновников.
Предлагаемые гарантии, согласно источнику, должны начать действовать незамедлительно после принятия пакета мирных договоренностей. Вашингтон намерен добиться их ратификации конгрессом, чтобы обязательства действовали и после окончания срока Трампа. При этом, по данным издания Politico, европейские дипломаты сомневаются в эффективности таких гарантий без формального членства Украины в НАТО.
Европа готовит планы по размещению войск на Украине.
Так называемая «коалиция желающих», которая была создана Францией и Великобританией для поддержки Украины, завершила разработку планов по возможному размещению своих войск на территории Украины после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он добавил, что в Берлине на встрече с Зеленским планируется обсудить положения американской инициативы по урегулированию.
В Кремле прокомментировали переговоры.
Песков отметил, что участие Европы в урегулировании конфликта на Украине не сулит ничего хорошего.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков негативно оценил перспективы участия европейских стран в обсуждении урегулирования, заявив, что это «ничего хорошего не сулит». Отвечая на вопрос URA.RU о гарантиях безопасности для Украины, Песков сообщил, что Россия пока не видела текст предложений европейских лидеров и будет анализировать его после получения.
На заявление Владимира Зеленского о рождественском перемирии в Кремле ответили, что Россия нацелена не на перемирие, а на мир для прекращения военных действий. Перемирие же будет использовано Киевом для возобновления боев.
«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эти военные действия. Достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее», — сказал Песков.
В Россию вернулись 15 граждан.
С территории Украины в Россию вернулись 15 граждан для воссоединения со своими семьями. Возвращение организовано в рамках гуманитарной акции по договоренности уполномоченных по правам человека двух стран.
«В Россию приедут 12 женщин и 3 мужчин, большинство из них — пожилые люди», — пишет ТАСС. На белорусско-украинской границе возвращающихся встретили их родственники вместе с Татьяной Москальковой. Также в рамках акции воссоединятся со своими семьями и украинские граждане.
ВСУ вербуют наемников через TikTok.
Украина вербует иностранных наемников через соцсеть TikTok, обещая завышенную сумму выплаты. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Сейчас на херсонском и запорожском направлениях наемники попадаются реже, но тоже бывают, в основном колумбийцы. Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом — вербуют через TikTok, обещают по 5 тыс. долларов в месяц, а в итоге, получается от силы 350−400 долларов», — указано в сообщении.
ВС РФ продвигаются в Харьковской области.
Российские войска продвинулись в Харьковской области, освободив Новоплатоновку. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Также в регионе ВС РФ была ликвидирована боевая группа ВСУ. Боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Вильча и Лиман. Около населенных пункта Липцы, Старицы и Великий Бурлук с помощью «Герань-2» российские войска уничтожили место нахождения солдат ВСУ.