Тихоня с ножом: всех шокировали подробности о школьнике-убийце из Одинцова

Незадолго до нападения Тимофей прислал в чат одноклассников собственный манифест «Мой гнев». На 11 страницах школьник излил ненависть к обществу, делил людей по национальностям и религиям. Но этот тревожный звоночек, как и другие сигналы, остался без внимания. По данным СМИ, в школе подросток даже заявил учителю, что скоро сядет в тюрьму, но не стал объяснять почему.