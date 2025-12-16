Тихоня с ножом: всех шокировали подробности о школьнике-убийце из Одинцова

Жуткая трагедия потрясла элитный подмосковный поселок Горки-2 утром во вторник, 16 декабря. Ученик девятого класса 15-летний Тимофей К. устроил кровавую поножовщину в своей школе.
В результате нападения погиб десятилетний ребенок, еще трое пострадали. Нападавший задержан силами ОМОНа после штурма класса, где он удерживал заложника. Что известно о подростке, который шел убивать с холодной расчетливостью и улыбкой на лице?
«Тихий мальчик» готовил нападение несколько недель.
Одноклассники и знакомые описывают Тимофея как замкнутого и спокойного подростка, который учился на тройки и четверки. Однако его увлечения были далеки от обычных школьных интересов. Подросток увлекался оружием, военной тематикой и, как выяснилось, придерживался идеологии неонацизма. За несколько недель до трагедии он перестал посещать школу, активно готовясь к атаке.
Незадолго до нападения Тимофей прислал в чат одноклассников собственный манифест «Мой гнев». На 11 страницах школьник излил ненависть к обществу, делил людей по национальностям и религиям. Но этот тревожный звоночек, как и другие сигналы, остался без внимания. По данным СМИ, в школе подросток даже заявил учителю, что скоро сядет в тюрьму, но не стал объяснять почему.
Убивал, улыбался и снимал все на камеру.
Утром 16 декабря подросток пришел в школу к первому уроку. В туалете он облачился в «костюм» убийцы: медицинскую маску, шлем, исписанный нацистскими надписями, и футболку с циничной надписью «No lives matter» («Ничьи жизни не важны»). Его «арсенал» включал нож, перцовый баллончик и самодельное взрывное устройство. На шлем была прикручена камера — весь процесс он транслировал в закрытый Telegram-канал.
Первой целью, как предполагает следствие, была 24-летняя учительница математики. Не найдя ее, вооруженный ножом подросток бродил по коридорам, заглядывая в классы к младшеклассникам. В коридоре он встретил группу четвероклассников с классным руководителем, показал им нож и спросил: «А вы какой национальности?».
Сопротивление охранника и смерть ребенка на лестнице.
Нападавшему попытался помешать 32-летний охранник Дмитрий. Он потребовал убрать нож и успокоиться. В ответ подросток распылил ему в лицо перцовый баллончик и нанес несколько ножевых ранений. После этого убийца побежал за убегавшим десятилетним мальчиком, зажал его на лестнице и со словами «Тебе конец!» нанес ребенку смертельные удары ножом.
ОМОН штурмом спас заложника и задержал озверевшего подростка. Совершив убийство, Тимофей сделал селфи на фоне тела жертвы, схватил еще одного ученика в заложники и забаррикадировался в кабинете. Бойцы спецназа провели операцию по освобождению. Подростка задержали. Сейчас он находится в Следственном комитете и уже признал вину.
Охранник школы не мог иметь при себе оружие, сообщил в беседе с aif.ru президент Национальной Ассоциации Телохранителей (НАСТ) РФ Дмитрий Фонарев.
«У охранника школы не могло быть, например, огнестрельного оружия. Максимум — наручники и дубинка. Нужно понимать, что школы охраняются силами частных охранников. При этом охранник, конечно, должен обладать способностями противостоять тому, кто нападает. В этой ситуации много вопросов», — сказал Дмитрий Фонарев aif.ru.
В тайнике дома нашли пистолет и нацистскую символику.
В ходе обыска в комнате подростка правоохранители обнаружили настоящий склад оружия и идеологических артефактов. В тайнике были спрятаны пистолет и каска, исписанные экстремистскими лозунгами, бронежилет с запрещенной символикой, еще один нож и предмет, похожий на взрывное устройство. На вещах школьника были отсылки к массовому убийству в США 2022 года. В своих соцсетях он неоднократно публиковал фото с оружием.
Вопросы к родителям, школе и ответственность в сети.
Юрист Иван Соловьев поясняет, что обвинение будет строиться по тяжким статьям, предусматривающим до 20 лет лишения свободы.
«Поражает то, с какой будничной решимостью он это делает. Для вообще убить, как говорится, все равно, что выйти покурить», — отмечает специалист.
Он подчеркивает, что первые вопросы следствие будет задавать родителям, несущим полную ответственность за несовершеннолетнего. Следующие — к школе и педагогам, которые проигнорировали явные сигналы беды.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье погибшего и поддержал их. Он также жестко осудил действия некоторых СМИ и Telegram-каналов, которые в первые минуты после трагедии разместили шокирующие кадры с места событий, снятые самим убийцей.
В Сети разгорелся скандал вокруг этической стороны освещения трагедии.
Психиатр Василий Шуров дал оценку действиям нападавшего. Эксперт отмечает, что это был расчетливый, подготовленный человек.
«Нож, оружие ближнего боя. Вживую резать человека требует очень сильной психологической выдержки. И это ужасно. Ждем психолого-психиатрическую экспертизу, то есть это минимум психопат», — заявил Шуров в комментарии aif.ru.
Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела. Будут тщательно проверены действия должностных лиц школы.
Хронология трагедии в учебном заведении Одинцова.
Рано утром 16 декабря пятнадцатилетний учащийся Успенской школы, расположенной в Горках-2, пронёс на территорию учебного заведения холодное оружие и баллончик с перцовым спреем. Подросток начал фиксировать свои действия на камеру ещё в помещении школьного туалета, где готовился. При нём также были обнаружены предметы, квалифицированные как самодельное взрывное устройство.
Он длительное время перемещался по школьным этажам, заглядывая в учебные классы. В одном из помещений он прямо во время занятия спросил у преподавателя, действительно ли определённого педагога сегодня нет на месте. Убедившись в этом, он продолжил своё движение по зданию.
— Подойдите к дежурной. Только уберите все ваши…
— Мне всё равно пожизненное сидеть!
— К охране идите.
— Меня и так арестуют. Зачем мне идти к охране? Я ещё ничего не сделал.
— А что вы собираетесь сделать?
— Догадайтесь…
— Что вы сейчас делаете?
— На Википедии почитайте, что я сделаю…
На своём пути он столкнулся с несколькими учащимися, заметившими у него холодное оружие.
— Вау! Это настоящий?!
— Дашь потрогать?
— Не обращай внимания. Мне п… зда сегодня…
Позже, увидев другую группу детей в сопровождении педагога, злоумышленник начал открыто угрожать. Прибывшему сотруднику охраны он распылил в лицо раздражающее вещество, потребовав не вмешиваться. Выбрав из группы конкретного мальчика, он бросился за ним с ножом на виду у остальных, укрывшихся от опасности. На лестнице он догнал жертву, ученика четвёртого класса, и нанёс ему смертельные ранения.
Совершив убийство и ранив охранника, администрация школы организовала вывоз учащихся из здания и оповестила специальные службы. Для задержания преступника, забаррикадировавшегося в одном из кабинетов, были вызваны бойцы специального подразделения. В переговорах с ними участвовали психологи. В итоге подросток был задержан, а всё пронесённое им оружие изъято.
Эвакуированных учащихся разместили в ближайшем молодёжном центре, где позже их забрали законные представители. Расследованием инцидента занимается Следственный комитет.