В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб водитель «газели»

Ранее комик Алексей Щербаков попал в серьёзное ДТП в Японии во время съёмок автомобильного проекта. По его словам, машина потеряла управление в горной местности и сорвалась с обрыва. Автомобиль, по данным СМИ, после многократных переворотов остановился, ударившись о дерево. Пострадавшего доставили в больницу спустя длительное время, врачи диагностировали переломы позвонков, ушиб лёгких и другие травмы. Сейчас он проходит лечение и использует поддерживающий корсет.