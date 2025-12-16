В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в ДТП погиб водитель «газели»

По данным ведомства, столкновение произошло на участке федеральной трассы с интенсивным трафиком. Госкомпания «Автодор» сообщила о запуске транспорта по одной полосе.
«На автодороге М-4 “Дон” в южном направлении водитель грузового автомобиля “Скания” 1988 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем “газель” под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля “газель” скончался на месте», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливая причины аварии. Специалисты уточняют техническое состояние машин и дорожную обстановку.
Ранее комик Алексей Щербаков попал в серьёзное ДТП в Японии во время съёмок автомобильного проекта. По его словам, машина потеряла управление в горной местности и сорвалась с обрыва. Автомобиль, по данным СМИ, после многократных переворотов остановился, ударившись о дерево. Пострадавшего доставили в больницу спустя длительное время, врачи диагностировали переломы позвонков, ушиб лёгких и другие травмы. Сейчас он проходит лечение и использует поддерживающий корсет.
