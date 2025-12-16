Ричмонд
Уголовное дело возбудили против журналиста Андрея Солдатова*

Уголовное дело возбудили против журналиста и писателя Андрея Солдатова* по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в понедельник, 15 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Солдатов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности. Расследование на контроле в прокуратуре, — добавила представитель городского ведомства.

Солдатов* был признанным иностранным агентом по решению Министерства юстиции России еще в ноябре 2023 года.

Политолог Екатерина Шульман** и бизнесмен Борис Зимин** были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Шульман** и Зимин** состоят в «Антивоенном комитете России»***. Уголовное дело против него в октябре прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он тогда заявил, что противники России действуют как внутри страны, так и за ее пределами.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

**Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

***Признан нежелательной организацией на территории РФ.

