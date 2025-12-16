Автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии

Автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Словакии, сообщили в пресс-службе МИД. По данным дипломатов, транспортное средство из-за неблагоприятных погодных условий съехало с проезжей части и перевернулось на бок.
В салоне находились десять пассажиров и два водителя. Как уточнили словацкие правоохранительные органы, две женщины были доставлены в ближайшие медицинские учреждения с лёгкими травмами. Остальные пассажиры в госпитализации не нуждались.
Ранее сообщалось, что во вторник в крупнейших городах Словакии прошли антиправительственные акции протеста. По данным телеканала Markiza, митинги состоялись в Братиславе, Кошице, Банска-Бистрице и других городах. Самая массовая акция прошла в столице, где, по оценкам телеканала, на улицы вышли около пяти тысяч человек. Участники выступали с требованиями отставки правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо, обвиняя власти в подрыве демократических принципов.