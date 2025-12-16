Автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии

Ранее сообщалось, что во вторник в крупнейших городах Словакии прошли антиправительственные акции протеста. По данным телеканала Markiza, митинги состоялись в Братиславе, Кошице, Банска-Бистрице и других городах. Самая массовая акция прошла в столице, где, по оценкам телеканала, на улицы вышли около пяти тысяч человек. Участники выступали с требованиями отставки правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо, обвиняя власти в подрыве демократических принципов.