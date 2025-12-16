Поиски в море экс-главы Совмина Абхазии Зарандии приостановили из-за шторма

Поиски экс-председателя совета министров Абхазии Важи Зарандия, пропавшего во время купания в Сухуме, приостановили из-за шторма, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра по ЧС республики генерала-майора Тиграна Делибалтяна.
«Произошло это 8 декабря, все дни осуществлялись поиски. Задействованы две лодки, один катер, а также четыре водолаза», — сказал он.
По словам Делибалтяна, из-за шторма поиск мужчины в море приостановлен, однако мониторинг с берега продолжается. Осмотр побережья ведется во всех районах страны, сказал он.
Со ссылкой на родственников мужчины замминистра рассказал, что пропавший вел активный образ жизни и мог искупаться в море зимой.
Мужчине 93 года, его поиски вели сначала сотрудники МЧС и минобороны Абхазии и местные жители, а 11 декабря к ним присоединились водолазы из российской волонтерской группы. Агентство ссылается на отчет волонтеров, в котором говорится, что они выходят в море на лодках, используют эхолот и водолазов. В поисках также задействован вертолет Минобороны Абхазии.
