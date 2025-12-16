Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски в море экс-главы Совмина Абхазии Зарандии приостановили из-за шторма

93-летний мужчина пропал 8 декабря на пляже в Сухуме.

Источник: Аргументы и факты

Поиски экс-председателя совета министров Абхазии Важи Зарандия, пропавшего во время купания в Сухуме, приостановили из-за шторма, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра по ЧС республики генерала-майора Тиграна Делибалтяна.

«Произошло это 8 декабря, все дни осуществлялись поиски. Задействованы две лодки, один катер, а также четыре водолаза», — сказал он.

По словам Делибалтяна, из-за шторма поиск мужчины в море приостановлен, однако мониторинг с берега продолжается. Осмотр побережья ведется во всех районах страны, сказал он.

Со ссылкой на родственников мужчины замминистра рассказал, что пропавший вел активный образ жизни и мог искупаться в море зимой.

Мужчине 93 года, его поиски вели сначала сотрудники МЧС и минобороны Абхазии и местные жители, а 11 декабря к ним присоединились водолазы из российской волонтерской группы. Агентство ссылается на отчет волонтеров, в котором говорится, что они выходят в море на лодках, используют эхолот и водолазов. В поисках также задействован вертолет Минобороны Абхазии.

Ранее сообщалось, что российская туристка утонула 12 октября во время купания у одного из пляжей на таиландском острове Пхукет.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше