В Челябинской области спасли от верной гибели двух заблудившихся мужчин

«Двое мужчин заблудились ночью в пяти километрах от поселка Саргазы. Они вышли из такси, направлялись в гости и решили сократить путь. К счастью, потерявшиеся успели передать свои координаты. Совместно с другими экстренными службами спасатели на протяжении двух часов искали пострадавших. Только к пяти утра удалось найти мужчин. Одному из них потребовалась экстренная медицинская помощь — из-за переохлаждения мужчина практически не мог передвигаться», — сообщается в telegram-канале Поисково-спасательной службы Челябинской области. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи.