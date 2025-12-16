Два человека спасены благодаря оперативным действиям спасателей в Челябинской области.
В Челябинской области спасли от верной гибели двух заблудившихся мужчин, один из которых из-за переохлаждения уже не мог самостоятельно передвигаться. Ему потребовалась экстренная помощь медиков. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба региона.
«Двое мужчин заблудились ночью в пяти километрах от поселка Саргазы. Они вышли из такси, направлялись в гости и решили сократить путь. К счастью, потерявшиеся успели передать свои координаты. Совместно с другими экстренными службами спасатели на протяжении двух часов искали пострадавших. Только к пяти утра удалось найти мужчин. Одному из них потребовалась экстренная медицинская помощь — из-за переохлаждения мужчина практически не мог передвигаться», — сообщается в telegram-канале Поисково-спасательной службы Челябинской области. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее в Челябинской области уже происходили случаи, когда людям требовалась экстренная помощь из ‑за переохлаждения: на озере Смолино спасли мужчину, провалившегося под лед. До этого на пруду Песчаный в Карталинском районе утонули мужчина и его 13‑летний сын, которые провалились под лед во время рыбалки.