Около 10 взрывов прогремело над городами Саратов и Энгельс, работает ПВО

По словам очевидцев, минимум 10 взрывов прогремело в южной части. Сообщается, что воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего посёлка Солнечный. В небе видны вспышки от взрывов. Местные утверждают, что ПВО сбивает ВСУшные БПЛА. Уничтожено уже не менее 3−4 вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.