Около 10 взрывов прогремело над городами Саратов и Энгельс, работает ПВО

Около 10 взрывов прогремело над городами Саратов и Энгельс. Видео © SHOT.
По словам очевидцев, минимум 10 взрывов прогремело в южной части. Сообщается, что воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего посёлка Солнечный. В небе видны вспышки от взрывов. Местные утверждают, что ПВО сбивает ВСУшные БПЛА. Уничтожено уже не менее 3−4 вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее стало известно, что из-за обстрелов Запорожская АЭС теперь получает электроэнергию только по одной внешней линии. Повреждена линия, соединяющая распределительные устройства атомной и тепловой электростанций. Это привело к прекращению подачи напряжения по линии «Ферросплавная-1». Радиационный фон на объекте находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Ситуация на станции полностью контролируется.
