В Екатеринбурге рассмотрят дело экс-главы района Перми о взятках для Минобороны

По версии следствия, в марте 2023 года Дробинин совместно со своим заместителем Егором Амошей незаконно завладели 500 тысячами рублей, принадлежавшими благотворительному фонду, причинив тем самым крупный материальный ущерб. Через несколько месяцев Дробинин, занимавший пост главы района, получил через посредника взятку в виде оказания услуг от предпринимателя. В обмен он распорядился не исполнять собственное постановление о принудительном демонтаже павильона для мойки машин. Незаконное вознаграждение он получил у входа в здание районной администрации. Амоша в мае был приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.