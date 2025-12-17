В Екатеринбурге рассмотрят дело экс-главы района Перми о взятках для Минобороны

Бывшего чиновника поймали с поличным.
Сразу два уголовных дела, где обвиняемым проходит Дмитрий Дробинин, рассмотрят суды Перми и Екатеринбурга. В одном случае бывшему главе пермского Индустриального района инкриминируют получение взятки и мошенничество. Во втором — Дробинин выступает как взяткодатель, указано в судебных материалах.
«Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) принял к рассмотрению апелляционную жалобу защиты на арест действующего военнослужащего Дробинина. Судебное заседание состоится 19 декабря. В этом случае Дробинин выступает как взяткодатель (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В Индустриальном райсуде 18 декабря будет рассмотрено уголовное дело в отношении экс-чиновника, где ему вменяют получение взятки и мошенничество (ч.3 ст. 159 и ч.3 ст. 290 УК РФ)», — на делопроизводство ссылается Properm.
URA.RU уже рассказывало, что Дробинина задержали в момент передачи взятки должностному лицу Минобороны РФ за содействие в признании его негодным к военной службе. По данным следствия, общий размер взятки составлял 3 млн рублей. Пермский гарнизонный военный суд й декабря избрал в отношении Дробинина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 28 февраля, он был помещен в СИЗО.
Весной текущего года Дробинин отправился в зону СВО, уже находясь под следствием по уголовному делу о мошенничестве и получении взятки, и заключил контракт с Минобороны. Однако, как утверждают знакомые с материалами дела источники, спустя непродолжительное время пребывания на фронте он решил уклониться от дальнейшей службы и попытаться избежать ответственности по ранее предъявленным обвинениям.
По версии следствия, в марте 2023 года Дробинин совместно со своим заместителем Егором Амошей незаконно завладели 500 тысячами рублей, принадлежавшими благотворительному фонду, причинив тем самым крупный материальный ущерб. Через несколько месяцев Дробинин, занимавший пост главы района, получил через посредника взятку в виде оказания услуг от предпринимателя. В обмен он распорядился не исполнять собственное постановление о принудительном демонтаже павильона для мойки машин. Незаконное вознаграждение он получил у входа в здание районной администрации. Амоша в мае был приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей.