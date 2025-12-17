Shot: Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

Около 10 взрывов прозвучало над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям. Об этом сообщил в среду, 17 декабря, Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что минимум 10 взрывов прогремело в южной части. Воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего поселка Солнечный. В небе видны вспышки от взрывов. Местные утверждают, что средства ПВО сбивают украинские беспилотники, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 83 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве обороны России.
15 декабря ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгород. В районе полуночи было зафиксировано от пяти до шести взрывов. В результате атаки образовалось сильное задымление.