Стали известны детали о личности девятиклассника, напавшего на школу в Подмосковье

Соседи семьи мальчика, устроившего нападение на школу в подмосковном Одинцове, рассказали о воспитании подростка. По их словам, для всех нападение девятиклассника на учебное учреждение было шоком. Соседи отметили, что мальчик рос в любви. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По сведениям соседей, подросток был довольно общительным. Мальчика назвали «нормальным парнем», которого ранее не замечали в перепалках с другими мальчиками из села.
«Его даже никогда не видели в позднее время на улице, как других. Вообще, все случившееся для нас шок. Мы же тут живем, как одна большая семья. Все на виду. Если бы что-то заметили, мимо нас бы не прошло», — сообщили соседи.
Перед тем, как осуществить задуманное, подросток обменялся приветствиями с другими школьниками. Никто не отметил странности в поведении мальчика. Позже девятиклассник встречает учителей. Некоторые из них пытаются поинтересоваться, что он ищет, однако подросток отмахивается и произносит себе под нос: «хана мне». Хронологию страшного дня подробно описал KP.RU.