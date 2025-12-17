Ричмонд
В Красноярском крае самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Самолёт авиакомпании «Арт Авиа» при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту не было пассажиров, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Источник: Life.ru

«Сегодня около 20 часов местного времени (16.00 мск) в аэропорту Туруханск после посадки воздушного судна (DHC-6−400) авиакомпании “Арт Авиа”, выполнявшего служебный рейс из города Игарка без пассажиров на борту, допущено выкатывание самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении ведомства.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в аэропорту Шереметьево пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с возгоранием двигателя во время взлёта. Пассажиры были эвакуированы, борт вернулся на стоянку, рейс задержали на несколько часов. Службы аэропорта контролировали ситуацию, проводилась проверка причин инцидента. Событие вызвало временные сбои в работе воздушной гавани, но угрозы для жизни людей не возникло.

