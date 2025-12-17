В Красноярском крае самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

«Сегодня около 20 часов местного времени (16.00 мск) в аэропорту Туруханск после посадки воздушного судна (DHC-6−400) авиакомпании “Арт Авиа”, выполнявшего служебный рейс из города Игарка без пассажиров на борту, допущено выкатывание самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении ведомства.
Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
