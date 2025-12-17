В Красноярском крае самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Ранее в аэропорту Шереметьево пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с возгоранием двигателя во время взлёта. Пассажиры были эвакуированы, борт вернулся на стоянку, рейс задержали на несколько часов. Службы аэропорта контролировали ситуацию, проводилась проверка причин инцидента. Событие вызвало временные сбои в работе воздушной гавани, но угрозы для жизни людей не возникло.