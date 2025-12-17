В пригороде Ейска прогремели взрывы, работает ПВО

Местные жители сообщили Telegram-каналу о как минимум трёх громких хлопках, которые были слышны как в самом городе, так и за его пределами. По словам очевидцев, ударная волна была ощутимой: в домах дрожали стёкла, а в небе наблюдался «огненный шар». Официальной информации пока нет.
А ранее над Энгельсом и Саратовом прогремело около 10 взрывов. Воют сирены воздушной опасности. Также о громких звуках сообщают из соседнего посёлка Солнечный. В небе видны вспышки от взрывов. Местные утверждают, что ПВО сбивает ВСУшные БПЛА. Уничтожено уже не менее 3−4 вражеских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
