В пригороде Ейска прогремели взрывы, работает ПВО

Местные жители сообщили Telegram-каналу о как минимум трёх громких хлопках, которые были слышны как в самом городе, так и за его пределами. По словам очевидцев, ударная волна была ощутимой: в домах дрожали стёкла, а в небе наблюдался «огненный шар». Официальной информации пока нет.