В жуткой аварии в ХМАО погиб мужчина, попав под колеса грузовика

«Сегодня около 15:55 на 71 км автодороги “Сургут — Когалым” мужчина 1956 года рождения, управляя “УАЗ”, по предварительным данным, при завершении маневра “обгон” не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с “ГАЗ”. После удара водитель “УАЗ” выпал из автомобиля на проезжую часть дороги, где на него совершил наезд “КАМАЗ”», — сообщили в telegram‑канале ведомства.