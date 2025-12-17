В жуткой аварии в ХМАО погиб мужчина, попав под колеса грузовика

Водитель «УАЗ» скончался после наезда «КАМАЗа» в Сургутском районе.
В ХМАО на 71‑м километре автодороги «Сургут — Когалым» произошло смертельное ДТП: водитель «УАЗ» не справился с управлением при обгоне, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗ», после чего выпал из автомобиля и попал под «КАМАЗ». В результате полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции ХМАО.
«Сегодня около 15:55 на 71 км автодороги “Сургут — Когалым” мужчина 1956 года рождения, управляя “УАЗ”, по предварительным данным, при завершении маневра “обгон” не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с “ГАЗ”. После удара водитель “УАЗ” выпал из автомобиля на проезжую часть дороги, где на него совершил наезд “КАМАЗ”», — сообщили в telegram‑канале ведомства.
На месте происшествия работают следственно‑оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.