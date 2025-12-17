Крупный пожар полыхал на «курганской Рублевке». Видео

В Курганской области огонь охватил жилой дом и постройки на 135 квадратах.
В Курганской области в селе Просвет Кетовского округа, который также именуют «курганской Рублевкой», произошел крупный пожар. Огонь охватил жилой дом и постройки, боролись с ним почти два десятка пожарных. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В селе Просвет горел жилой дом, баня, гараж и сарай. 17 специалистов и шесть единиц техники ликвидировали огонь на 135 квадратах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
Названа предварительная причина пожара. Огонь мог распространиться из-за неисправности или неправильного устройства печи.
Ранее в Кургане во время пожара в пятиэтажке на улице Чернореченская пожарные спасли двух человек, огонь вспыхнул, по предварительным данным, из-за старого неисправного холодильника. До этого сотрудники МЧС выводили людей из горящей пятиэтажки на улице Радионова, а также ликвидировали возгорания жилых домов в селе Маслянское и в микрорайоне Рябково.