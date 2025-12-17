Крупный пожар полыхал на «курганской Рублевке». Видео

Ранее в Кургане во время пожара в пятиэтажке на улице Чернореченская пожарные спасли двух человек, огонь вспыхнул, по предварительным данным, из-за старого неисправного холодильника. До этого сотрудники МЧС выводили людей из горящей пятиэтажки на улице Радионова, а также ликвидировали возгорания жилых домов в селе Маслянское и в микрорайоне Рябково.