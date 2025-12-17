Выстрелившего четыре раза в пассажира уральского таксиста оставили в СИЗО

URA.RU уже рассказывало, что инцидент произошел 18 октября. Согласно материалам дела, Никишин произвел четыре выстрела из травматического пистолета в своего пассажира Евгения Антонова, мотивируя свои действия недовольством его поведением. В результате полученных ранений пострадавший провел несколько недель в стационаре и дважды пережил состояние клинической смерти.