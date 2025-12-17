Выстрелившего четыре раза в пассажира уральского таксиста оставили в СИЗО

Злоумышленник произвел четыре выстрела из травматического оружия.
Уральского таксиста, расстрелявшего пассажира на Уралмаше, оставили в СИЗО до середины февраля. На продлении меры пресечения в виде заключения под стражу настаивало следствие, сообщили URA.RU в пресс-службе судов Свердловской области.
«Дмитрию Никишину (таксисту) продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 февраля 2026 года включительно. Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — пояснили в ведомстве.
URA.RU уже рассказывало, что инцидент произошел 18 октября. Согласно материалам дела, Никишин произвел четыре выстрела из травматического пистолета в своего пассажира Евгения Антонова, мотивируя свои действия недовольством его поведением. В результате полученных ранений пострадавший провел несколько недель в стационаре и дважды пережил состояние клинической смерти.