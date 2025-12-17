Ричмонд
Сыну режиссера Райнера грозит пожизненное заключение

Сыну американского режиссера и актера Роба Райнера Нику предъявят обвинение в предумышленном убийстве родителей, заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: Газета.Ру

По словам Хокмана, речь идет о двух пунктах обвинения в совершении убийства первой степени.

Прокурор добавил, что обвинения будут выдвинуты 16 декабря, после чего его доставят в суд.

В случае признания Ника Райнера виновным, ему может грозить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или смертная казнь, добавил Хокман.

15 декабря Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе. У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела было сложно из-за случившегося пожара.

Портал TMZ со ссылкой на собственный источник сообщил, что Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть именно Ник. На протяжении многих лет молодой человек боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.