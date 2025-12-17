Гражданские устроили драку с сотрудниками ТКЦ в Днепропетровске

По данным издания, трое работников военкомата повалили мужчину на землю, однако прохожие, включая женщину и подростков, попытались ему помочь. В ответ сотрудники распылили слезоточивый газ в сторону граждан, пытавшихся отбить задержанного.
Ранее в Полтаве трое работников ТКЦ были убиты гражданскими, а четверо получили тяжёлые травмы и стали инвалидами. Нападение произошло из засады, когда сотрудники преследовали мужчину в пригороде Вакуленцы. А в Кривом Роге местные жители столкнули в карьер микроавтобус с сотрудниками украинского ТЦК.
