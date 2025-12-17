В Братском районе у тракториста изъяли незарегистрированное ружье

Полиция напоминает, что за это предусмотрена уголовная ответственность. При этом люди, которые добровольно сдают незарегистрированное оружие, освобождаются от наказания, если в их действиях нет иного состава преступления. За добровольную сдачу также полагается денежное вознаграждение — до 20 тысяч рублей.