В Братском районе у тракториста изъяли незарегистрированное ружье

Мужчина нашел его десять лет назад во время рыбалки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе полицейские изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье у 49-летнего местного жителя. Как сообщили КП-Иркутск в МУ МВД России «Братское», ранее судимый мужчина хранил оружие дома.

— По словам тракториста, он нашел его десять лет назад во время рыбалки. Сейчас заведено дело по статье за незаконное хранение оружия, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полиция напоминает, что за это предусмотрена уголовная ответственность. При этом люди, которые добровольно сдают незарегистрированное оружие, освобождаются от наказания, если в их действиях нет иного состава преступления. За добровольную сдачу также полагается денежное вознаграждение — до 20 тысяч рублей.

