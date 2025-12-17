В Братском районе у тракториста изъяли незарегистрированное ружье

В Братском районе полицейские изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье у 49-летнего местного жителя. Как сообщили КП-Иркутск в МУ МВД России «Братское», ранее судимый мужчина хранил оружие дома.
— По словам тракториста, он нашел его десять лет назад во время рыбалки. Сейчас заведено дело по статье за незаконное хранение оружия, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Полиция напоминает, что за это предусмотрена уголовная ответственность. При этом люди, которые добровольно сдают незарегистрированное оружие, освобождаются от наказания, если в их действиях нет иного состава преступления. За добровольную сдачу также полагается денежное вознаграждение — до 20 тысяч рублей.
