Сыну Роба Райнера предъявят обвинение в убийстве

«Наш аппарат предъявит обвинения Нику Райнеру. Он обвиняется в убийстве своих родителей. Речь идёт о двух пунктах обвинения в совершении убийства первой степени», — сообщил прокурор.
Хокман пояснил, что официальное предъявление обвинений состоится 16 декабря, после чего обвиняемого доставят в здание суда для проведения слушаний.
Нику Райнеру может грозить пожизненный срок без УДО или смертная казнь. Решение о том, будет ли обвинение требовать смертной казни для сына режиссёра, ещё не принято.
Напомним, что тела Роба Райнера и его жены Мишель обнаружили в доме режиссёра в Лос-Анджелесе. На жертвах были найдены следы ножевых ранений, а после нападения здание подожгли. Тела первыми обнаружила одна из дочерей. Основным подозреваемым в двойном убийстве стал сын погибших, Ник Райнер. Он длительное время страдает от наркотической зависимости. Полицейские арестовали молодого человека по подозрению в нанесении смертельных ранений. На данный момент Ник Райнер содержится под стражей, размер залога установлен в 4 миллиона долларов.
