Сыну Роба Райнера предъявят обвинение в убийстве

Напомним, что тела Роба Райнера и его жены Мишель обнаружили в доме режиссёра в Лос-Анджелесе. На жертвах были найдены следы ножевых ранений, а после нападения здание подожгли. Тела первыми обнаружила одна из дочерей. Основным подозреваемым в двойном убийстве стал сын погибших, Ник Райнер. Он длительное время страдает от наркотической зависимости. Полицейские арестовали молодого человека по подозрению в нанесении смертельных ранений. На данный момент Ник Райнер содержится под стражей, размер залога установлен в 4 миллиона долларов.