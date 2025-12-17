Shot: Взрывы прозвучали в Славянском районе Краснодарского края

Взрывы прогремели в Славянском районе Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители утверждают, что видно зарево от пожара. Они сообщили, что атака началась около 00:45 и не прекращается до сих пор. По словам очевидцев, в одном из городов виден пожар. Вспышки в небе наблюдаются в разных частях района. Всего было слышно около 10 взрывов, — сказано в публикации.
По предварительным данным, средства ПВО работают по украинским дронам-камикадзе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В эту же ночь взрывы прозвучали в пригороде Ейска Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot.
Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям, написал Telegram-канал Shot.