Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прозвучали в Славянском районе Краснодарского края

Взрывы прогремели в Славянском районе Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывы прогремели в Славянском районе Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители утверждают, что видно зарево от пожара. Они сообщили, что атака началась около 00:45 и не прекращается до сих пор. По словам очевидцев, в одном из городов виден пожар. Вспышки в небе наблюдаются в разных частях района. Всего было слышно около 10 взрывов, — сказано в публикации.

По предварительным данным, средства ПВО работают по украинским дронам-камикадзе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В эту же ночь взрывы прозвучали в пригороде Ейска Краснодарского края. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку украинских беспилотников, сообщил Telegram-канал Shot.

Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом. Силы противовоздушной обороны работают по воздушным целям, написал Telegram-канал Shot.