Shot: Взрывы прозвучали в Славянском районе Краснодарского края

— Местные жители утверждают, что видно зарево от пожара. Они сообщили, что атака началась около 00:45 и не прекращается до сих пор. По словам очевидцев, в одном из городов виден пожар. Вспышки в небе наблюдаются в разных частях района. Всего было слышно около 10 взрывов, — сказано в публикации.