В Славянском районе Краснодарского края работает ПВО, замечено возгорание

По предварительной информации, средства ПВО отражают атаку беспилотников. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Ранее сообщалось о дрон-атаках на Ейск, Саратов и Энгельс. На фоне происходящего в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полёты.
Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. На территории столицы и Киевской области объявлена воздушная тревога. Аналогичные меры безопасности действуют в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.
