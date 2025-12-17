Ричмонд
В Славянском районе Краснодарского края работает ПВО, замечено возгорание

В 00:45 по московскому времени в Славянском районе Краснодарского края сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы сообщают о взрывах и вспышках в небе, а также о зареве от возможного пожара в одном из населённых пунктов. Об пишет SHOT.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, средства ПВО отражают атаку беспилотников. Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Ранее сообщалось о дрон-атаках на Ейск, Саратов и Энгельс. На фоне происходящего в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полёты.

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. На территории столицы и Киевской области объявлена воздушная тревога. Аналогичные меры безопасности действуют в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

