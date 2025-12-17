В Санкт-Петербурге арестовали подростка, напавшего с ножом на учительницу

В Петербурге арестовали подростка, который напал с ножом на учительницу. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Telegram-канал «78».
По его информации, школьник был арестован в больнице. До этого правоохранители провели его допрос на предмет вербовки террористическими группами.
— Парень предположение опроверг, — говорится в публикации.
Сотрудницу охранного предприятия, которая была на посту в день, когда ученик школы в Санкт-Петербурге напал с ножом на преподавателя, задержали. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета России. Охранница проходит в качестве подозреваемой в рамках возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
О самом нападении стало известно 15 декабря. Девятиклассник напал с ножом на учительницу в школе в Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала детали этого происшествия и узнала, что грозит ученику и охранникам школы.