В Санкт-Петербурге арестовали подростка, напавшего с ножом на учительницу

Сотрудницу охранного предприятия, которая была на посту в день, когда ученик школы в Санкт-Петербурге напал с ножом на преподавателя, задержали. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета России. Охранница проходит в качестве подозреваемой в рамках возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.