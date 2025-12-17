Подросток, напавший на школу в Подмосковье, перепутал крыло: для него всё пошло не по плану

Утром 16 декабря подросток из села Горки-2 в Московской области напал на учеников местной школы. Он нанес удар ножом охраннику и учащемуся. Отец одноклассницы нападавшего рассказал, что подросток перепутал крыло школы. Он ошибочно зашел в другую часть здания. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Как сообщил отец школьницы, мальчик разыскивал учительницу математики. По его словам, у подростка не сложились отношения с педагогом. Мальчик решил расправиться с учительницей, но всё пошло не по его плану.
Источник также уведомил, что напавший на школу перешел в учебное заведение год назад. По сведениям одноклассницы мальчика, он упрекал учительницу математики за строгость.
Знакомые родителей подростка рассказали KP.RU, что семья школьника была небогатой. Успеваемость мальчика в последнее время сильно скатилась. По сведениям источников, он учился на «двойки-тройки». Подросток также регулярно прогуливал уроки.