Трамп признал власти Каракаса террористами и пообещал невиданный ранее шок

«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией. Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли», — говорится в обращении президента.