Трамп признал власти Каракаса террористами и пообещал невиданный ранее шок

Каракас объявлен иностранной террористической организацией по ряду причин, сообщил Трамп.
Президент США Дональд Трамп 17 декабря объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и пообещал стране «невиданный ранее шок». Об этом говорится в его официальном заявлении в соцсети Truth Social. Американский лидер также сообщил о введении полной блокировки всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
«За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией. Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли», — говорится в обращении президента.
В заявлении уточняется, что американским ведомствам и военным структурам поручено обеспечить «полную и всеобъемлющую блокаду» всех находящихся под санкциями танкеров, связанных с поставками венесуэльской нефти. Под ограничениями, по словам Трампа, окажутся как суда, идущие в Венесуэлу, так и танкеры, вывозящие сырье из страны. Президент добавил, что военная активность США в регионе Карибского бассейна и у побережья Венесуэлы будет постепенно расти в рамках нового режима давления на власти республики.
Ранее действия администрации Трампа в отношении Каракаса уже вызывали опасения в США: сенатор Чак Шумер предупреждал о риске втягивания страны в новую несогласованную с Конгрессом войну. На этом фоне Вашингтон обновил предупреждение FAA о рисках полетов над Венесуэлой, а власти республики обвиняли США в агрессии и наращивании крупнейшей за десятилетия военной группировки у своих берегов.