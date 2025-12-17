Челябинские браконьеры застрели лося в Курганской области

Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи браконьерства: в Лебяжьевском округе задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче четырех сибирских косуль с ущербом около 480 тысяч рублей, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также сообщалось о мужчине, который во время погони выбросил из автомобиля тушу косули, после чего был задержан полицией.