Челябинские браконьеры застрели лося в Курганской области

Браконьеры из Челябинской области задержаны в Сафакулевском округе.
В Сафакулевском округе Курганской области задержаны двое жителей Челябинской области по подозрению в незаконной охоте на лося. Они спрятали тушу убитого животного в грузовике и замаскировали поленьями. О происшествии сообщает пресс-служба курганской полиции.
«Дознавателем отделения полиции “Сафакулевское” межмуниципального отдела МВД России “Щучанский” возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Ущерб, причиненный региональному Управлению охотхозяйства, составил 80 тысяч рублей.
Двое ранее судимых мужчин 43 и 27 лет рубили деревья на территории округа и, заметив лося в лесном массиве, выстрелили в него из ружья. Затем они спрятали тушу в кузов грузовика «ГАЗ» и замаскировали ее дровами, но были задержаны егерем. Он вызвал полицию. У подозреваемых изъяли незаконно добытое животное, оружие и автомобиль. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи браконьерства: в Лебяжьевском округе задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче четырех сибирских косуль с ущербом около 480 тысяч рублей, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также сообщалось о мужчине, который во время погони выбросил из автомобиля тушу косули, после чего был задержан полицией.