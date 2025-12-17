Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров

Мраморное море в Турции во вторник внезапно отступило от берега на 20 метров, обнажив мелкие островки и лодки, оказавшиеся на суше, сообщили телеканал Habertürk и местные жители города Мармараэреглиси в провинции Текирдаг.

Источник: Life.ru

Мраморное море внезапно отошло на 20 метров от берега в Турции. Видео X © / VoW.

«Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением», — передаёт канал, уточняя, что ситуация вызвала беспокойство у населения.

По данным специалистов Обсерватории Кандилли, подобные явления связаны с перепадами давления и не имеют прямой связи с сейсмической активностью. Однако учёные отмечают, что Северо-Анатолийский разлом проходит в районе Мраморного моря, поэтому угрозу землетрясений никто не отменял. Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган ранее пояснил, что масштабное землетрясение магнитудой более 7 в Стамбуле может обрушить десятки тысяч зданий и оставить миллионы человек без жилья, а потенциальный экономический ущерб может превысить 325 миллиардов долларов.

Ранее военно-воздушные силы Турции сбили беспилотник над Чёрным морем вблизи границ страны. Министерство обороны республики подтвердило нейтрализацию дрона и заявило, что меры безопасности принимались для предотвращения возможных негативных последствий. Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации в регионе, включая атаки безэкипажных катеров на торговые суда.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.