Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров

По данным специалистов Обсерватории Кандилли, подобные явления связаны с перепадами давления и не имеют прямой связи с сейсмической активностью. Однако учёные отмечают, что Северо-Анатолийский разлом проходит в районе Мраморного моря, поэтому угрозу землетрясений никто не отменял. Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган ранее пояснил, что масштабное землетрясение магнитудой более 7 в Стамбуле может обрушить десятки тысяч зданий и оставить миллионы человек без жилья, а потенциальный экономический ущерб может превысить 325 миллиардов долларов.