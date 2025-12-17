Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 метров

Мраморное море внезапно отошло на 20 метров от берега в Турции. Видео X © / VoW.
«Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением», — передаёт канал, уточняя, что ситуация вызвала беспокойство у населения.
По данным специалистов Обсерватории Кандилли, подобные явления связаны с перепадами давления и не имеют прямой связи с сейсмической активностью. Однако учёные отмечают, что Северо-Анатолийский разлом проходит в районе Мраморного моря, поэтому угрозу землетрясений никто не отменял. Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган ранее пояснил, что масштабное землетрясение магнитудой более 7 в Стамбуле может обрушить десятки тысяч зданий и оставить миллионы человек без жилья, а потенциальный экономический ущерб может превысить 325 миллиардов долларов.
Ранее военно-воздушные силы Турции сбили беспилотник над Чёрным морем вблизи границ страны. Министерство обороны республики подтвердило нейтрализацию дрона и заявило, что меры безопасности принимались для предотвращения возможных негативных последствий. Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации в регионе, включая атаки безэкипажных катеров на торговые суда.
