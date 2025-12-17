Ричмонд
Комсомольчанин отсудил 170 тыс рублей за переломы ног и ожоги на работе

Несчастный случай произошёл при разделке лома.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства прокуратуры ООО «Хабаровский Втормет» выплатило грузчику компенсацию за несчастный случай на рабочем месте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комсомольчанин обратился в прокуратуру и рассказал, что работал на предприятии грузчиком. И в январе этого года во время разделки лома на него упал металл: он получил несколько переломов и ожог.

Проверка показала, что несчастный случай произошел из-за того, что руководители и сотрудники не проводили инструктаж по охране труда и не контролировали работы по газовой резке лома.

— Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с предприятия. Во время рассмотрения дела работник и работодатель заключили мировое соглашение, организация выплатила пострадавшему 170 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, управляющая компания из Амурска выплатит 50 тысяч рублей за травму ребёнка на гололёде.