Работа полигона ТБО во Владивостоке временно приостановлена из-за задымления

Напомним, полигон охватил пожар в ночь на 15 декабря. По предварительным данным, возгорание началось ориентировочно в 3 часа ночи. На месте работали пожарные расчёты. Во вторник, 16 декабря, площадь задымления была сокращена с 500 кв. метров до 200 кв. метров. Однако сам полигон в эти дни работал в круглосуточном режиме, прием ТКО осуществлялся без ограничений.