Работа полигона ТБО во Владивостоке временно приостановлена из-за задымления

Сильный ветер в среду, 17 декабря, стал причиной появления огня на задымленных участках полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на Холмистой, 1 во Владивостоке. В пресс-службе Приморского экологического оператора корр. ИА PrimaMedia рассказали, что приём твердых коммунальных отходов (ТКО) временно приостановлен.
«В целях безопасности водителей приём ТКО приостановлен 17 декабря до 14.00. В настоящее время готовится площадка для размещения отходов», — рассказали в пресс-службе ПЭО.
Также стало известно, что ликвидация горения осуществляется девятью единицами техники КГУП «ПЭО» и службой пожаротушения МЧС, работает один пожарный расчет.
Напомним, полигон охватил пожар в ночь на 15 декабря. По предварительным данным, возгорание началось ориентировочно в 3 часа ночи. На месте работали пожарные расчёты. Во вторник, 16 декабря, площадь задымления была сокращена с 500 кв. метров до 200 кв. метров. Однако сам полигон в эти дни работал в круглосуточном режиме, прием ТКО осуществлялся без ограничений.